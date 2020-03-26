2020 LGS konuları için açıklama geldi – İşte 2020 8. Sınıf müfredatı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili önemli bir karar aldı. LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna kadarki müfredatta yer alan soruların sorulması kararlaştırıldı. Karar ardından öğrenciler LGS konuları ve özellikle 8. sınıf müfredatını inceliyor.