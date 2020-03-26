2020 LGS konuları için açıklama geldi – İşte 2020 8. Sınıf müfredatı
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna kadarki müfredatta yer alan soruların sorulması kararını verdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını bildirdi. Açıklama ardından LGS konuları ve 2020 8. Sınıf müfredatı gibi araştırmalar başladı.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili önemli bir karar aldı. LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna kadarki müfredatta yer alan soruların sorulması kararlaştırıldı. Karar ardından öğrenciler LGS konuları ve özellikle 8. sınıf müfredatını inceliyor.
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LGS kapsamındaki konulara ve lise eğitimleri boyunca uygulanacak müfredata MEB'e bağlı olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Hizmetleri sayfasından ulaşmak mümkün. LGS konuları ve 2020 8. Sınıf müfredatı için aşağıdaki linke tıklayın.YILLIK PLANLAR
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LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Sözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.Türkçe: 20 T.C. İnkılap: 10 Din Kültürü: 10 İngilizce: 10
Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.Matematik: 20 Fen Bilimleri: 20