2020 LGS 2. tercihleri ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı tarih!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 'http://sonuc.meb.gov.tr/' internet adresinden açıklandı. Bu gelişmenin ardından 2. tercihler de olarak adlandırılan nakil işlemi gündeme geldi. Peki, 2020 LGS 2. tercihleri ne zaman?
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1
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Liselere sınavsız yerleştirmenin birinci adımında, öğrencilerin yüzde 92’si ilk üç tercihinden birine yerleşti. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
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LGS NAKİL TAKVİMİ
Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.
3
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Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.
4
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Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.