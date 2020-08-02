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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 18:09,

2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Geçen yıl o tarihte başlamıştı!

2020 YKS tercih sürecinin başlamasına kısa süre kala, KYK'nın yükseköğrenim öğrencileri için verdiği burs ve öğrenci kredisinin başvuruları ile yurt başvuruları, üniversiteli adaylarının merak ettikleri konular arasında yer almaya başladı. Öğrenciler, 2020 KYK burs ve yurt başvurularının başlangıç tarihini internet üzerinden aratıyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2020-2021 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularının yanı sıra burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. YKS tercih sürecinin başlamasına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren üniversiteli adayları konuya dair bilgi almak istiyor. İşte, 2020 yurt ve burs başvuruları hakkında ayrıntılar...

2BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak.

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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamıştı. KYK yurt başvuruları ise geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ve burs başvurularının alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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