Gündem Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 18:09 , 02 Ağustos 2020 - 18:11

2020 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Geçen yıl o tarihte başlamıştı!

2020 YKS tercih sürecinin başlamasına kısa süre kala, KYK'nın yükseköğrenim öğrencileri için verdiği burs ve öğrenci kredisinin başvuruları ile yurt başvuruları, üniversiteli adaylarının merak ettikleri konular arasında yer almaya başladı. Öğrenciler, 2020 KYK burs ve yurt başvurularının başlangıç tarihini internet üzerinden aratıyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?