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Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 19:59 | 

2020 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020-2021 KYK burs başvuru şartları ve detayları

KYK burs başvuru tarihleri son dakika gelecek açıklamalar ile takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl alınan KYK başvuru işlemleri bu sene de e devlet sistemi üzerinden alınacak. KYK burs başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, ilerleyen aylarda burs imkanından faydalanmaya başlayacak. Üniversitelerin açılması ve derslerin başlamasıyla beklentilerini bu haftaya yoğunlaştıran üniversiteliler başvurular başladıktan sonra istenilen belgeleri eksiksiz doldurarak işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, 2020 KYK burs başvurusu ne zaman? İşte, KYK burs başvurusuyla ilgili ayrıntılar.

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KYK burs başvurusu ile aylık belirli miktarda maddi destek almak isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun gerçekleştireceği başvuru işlemlerine odaklandı. KYK burs başvurusu ile bünyesinde binlerce kişiye burs imkanı sağlayacak olan Kredi ve Yurtlar Kurumu, burs almaya hak kazanamayan öğrenciler için ise kredi imkanı tanıyacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl, nereden yapılacak?

KYK burs başvurusu için geri sayım devam ediyor. Öğrenimlerine bu yıl başlayan binlerce öğrencinin merakla araştırdığı KYK burs başvurusu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Öğrenciler, kendilerinden talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak sisteme girecek. Girilen bilgiler 10'dan fazla kurumla irtibata geçilerek teyit edilecek. Yanlış bilgi verilmesi halinde ise burs başvurusu iptal olacak.

2KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlamış ve 21 Ekim tarihine kadar devam etmişti. Bu yıl, sıkışıklığın önlenmesi amacıyla yurt ve burs başvurularının aynı tarihte alınması beklenirken, KYK burs ve yurt başvurusunun 21 Ekim 2020 tarihine kadar başlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili detaylar yayımlandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.

3KYK BURS BAŞVURUSU 11 ADIMDA NASIL TAMAMLANIYOR
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KYK BURS BAŞVURUSU 11 ADIMDA NASIL TAMAMLANIYOR?

11 adım sürecek olan KYK burs başvuru ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak. 

İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.

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Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek. 

KYK BURS BAŞVURULARININ YAPILACAĞI ADRESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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