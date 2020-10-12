2020 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020-2021 KYK burs başvuru şartları ve detayları

KYK burs başvurusu ile aylık belirli miktarda maddi destek almak isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun gerçekleştireceği başvuru işlemlerine odaklandı. KYK burs başvurusu ile bünyesinde binlerce kişiye burs imkanı sağlayacak olan Kredi ve Yurtlar Kurumu, burs almaya hak kazanamayan öğrenciler için ise kredi imkanı tanıyacak. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl, nereden yapılacak?



KYK burs başvurusu için geri sayım devam ediyor. Öğrenimlerine bu yıl başlayan binlerce öğrencinin merakla araştırdığı KYK burs başvurusu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da E-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Öğrenciler, kendilerinden talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak sisteme girecek. Girilen bilgiler 10'dan fazla kurumla irtibata geçilerek teyit edilecek. Yanlış bilgi verilmesi halinde ise burs başvurusu iptal olacak.