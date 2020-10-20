2020 KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK kredi başvurusu başvuru tarihleri için gözler GSB'de
KYK burs ve kredi başvuruları için gözler artık son dakika açıklamalara çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından müracaatları alınacak olan 2020 KYK burs ve kredi başvuruları e devlet sistemi üzerinden gerçekleşecek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisinin faydalandığı KYK burs başvurularının Yükseköğretim takvimine göre alınacağı daha önce bakanlık tarafından açıklanmıştı. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, 2020 KYK kredi ve burs başvuruları için ayrıntılı bilgiler.
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1
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KYK burs başvurusunda bulunarak eğitimlerinde devlet desteği arayan vatandaşlar konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun tahsis edeceği kredi ve burslar, birçok öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, kredi ve burs başvurusu ne zaman yapılacak?
2
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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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ÖNCELİKLİ BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
KYK'ya burs başvurusu yapan bazı kişilerin diğer vatandaşlara göre önceliği bulunuyor. İşte, burs almada önceliği olan kişiler;
Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.
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BURS İMKANINDAN KİMLER YARARLANACAK?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK yurt başvurularının yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir net bir tarih açıklanmadı.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi.
Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.