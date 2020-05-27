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Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 10:20,

2020 Kurban Bayramı tatili ne zaman?

Dünya genelinde Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı. Üç gün süren bayramın idrak edilmesinin ardından bu kez de Kurban Bayramı'na yönelik araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, 2020 Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarih aralığında kutlanacağını merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman?

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Ramazan Bayramı'nın tamamlanması ile birlikte, İslam dininde bir diğer bayram olan Kurban Bayramı'nın tarihine odaklanıldı. Dini vecibelerini yerine getirmek isteyen pek çok vatandaş, 2020 yılında Kurban Bayramı'nın denk geleceği tarihi sorguluyor. İşte, '2020 Kurban Bayramı tatili ne zaman?' sorusunun yanıtı...

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Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

3KURBANIN DİNDEKİ YERİ
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KURBANIN DİNDEKİ YERİ

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

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Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

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