2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?

Kurban Bayramı'nın tarihine yönelik araştırmalar ay sonunun yaklaşması nedeniyle yoğun şekilde sorgulanıyor. Bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek Kurban Bayramı, İslam coğrafyasında coşkuyla idrak edilecek. Vatandaşlar da bayram tatilinin başlayacağı tarihi ve Kurban Bayramı'nın başlayacağı tam tarihi öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
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İslam dininde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı, kurban ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarca bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini eksiksiz yapmak isteyen vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı tarih bilgilerini sorguluyor. Öte yandan bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı konusu da merak edilenler arasında. İşte, 2020 Kurban Bayramı hakkında tüm ayrıntılar...
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
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Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bayram tatili süresine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası, gözler Kurban Bayramı'na çevrildi.
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31 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir." dedi.