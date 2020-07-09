2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?

İslam dininde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı, kurban ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarca bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini eksiksiz yapmak isteyen vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı tarih bilgilerini sorguluyor. Öte yandan bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı konusu da merak edilenler arasında. İşte, 2020 Kurban Bayramı hakkında tüm ayrıntılar...