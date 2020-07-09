MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
GeriGündem 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 08:41,

2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?

Kurban Bayramı'nın tarihine yönelik araştırmalar ay sonunun yaklaşması nedeniyle yoğun şekilde sorgulanıyor. Bu yıl koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek Kurban Bayramı, İslam coğrafyasında coşkuyla idrak edilecek. Vatandaşlar da bayram tatilinin başlayacağı tarihi ve Kurban Bayramı'nın başlayacağı tam tarihi öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İslam dininde iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı, kurban ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarca bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini eksiksiz yapmak isteyen vatandaşlar, Diyanet'in açıkladığı tarih bilgilerini sorguluyor. Öte yandan bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı konusu da merak edilenler arasında. İşte, 2020 Kurban Bayramı hakkında tüm ayrıntılar...

2KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.

3
Abone Olgoogle-news

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

4BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK
Abone Olgoogle-news

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bayram tatili süresine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

5SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI
Abone Olgoogle-news

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası, gözler Kurban Bayramı'na çevrildi.

6
Abone Olgoogle-news

31 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi