Bu yılın Kurban Bayramı hakkındaki tarih araştırmaları son günlerde hız kazandı. Her yıl olduğu gibi 2020'de de ibadetlerini eksiksiz yapmak isteyen pek çok vatandaş, Kurban Bayramı'nın bu yıl denk geldiği tarihleri sorguluyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
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Ramazan'ın ardından İslam'da ikinci bayram olan Kurban Bayramı, tarihi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2019'da ağustos ayında idrak edilen bu mübarek bayramın, bu yıl ne zaman kutlanacağı ve bayram tatilinin ne zaman başlayacağı ile kaç gün süreceği sorgulanıyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı hakkında son gelişmeler...
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek.
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KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KURBAN BAYRAMI NE ANLAMA GELİYOR?
Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.
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Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.