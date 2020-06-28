'2020 Kurban Bayramı ne zaman?' sorusunun cevabını arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları sorgulamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgileri dikkate alarak tatil planlarını harekete geçirecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı ne zaman sorusuna alacakları cevap ile planlarına dayanak bulacak. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman?
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'Kurban Bayramı ne zaman?' sorusuna cevap arayan vatandaşlar, İslam dini için büyük önem arz eden bu tarihin ne zamana denk geleceğini sorgulamaya başladı. Kurban Bayramı ne zaman sorusuna alacakları cevap ile birlikte tatil planlarını da şekillendirecek olan vatandaşlar, sorgulamalarına devam ediyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı tarihi...
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Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KURBAN İBADETİ HAKKINDA
Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına ve O’nun rızasını kazanmasına vesile olan bir ibadettir. “Kurban” kelimesinde bu mana vardır. İnsan kurban kesmekle İbrahim aleyhi’s-selâm gibi Allah’a ve O’nun emirlerine bağlılığını, gerekirse O’nun rızasını kazanmak için her fedakarlığa katlanacağını göstermiş olur.
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Kurban, İslâm’daki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bir başka örneğidir. Her gün dünyada sayısız hayvan kesilir ve bundan çoğunlukla varlıklı kimseler yararlanır. Halbuki kurban bayramında kesilen kurbanlardan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade eder.
Kurban bir gelenek değil, kitap ve sünnetle meşrûiyeti sabit olan bir ibadettir. Kurban da zekât gibi Hicretin ikinci yılında meşrû kılınmıştır. Peygamberimiz kurbanı tavsiye ederlerken kendileri bizzat kurban keserek de örnek olmuşlardır. Müslim’in rivâyetine göre Enes (ra.) şöyle demiştir: “Allah’ın Resûlü, beyaz renkli iki koç kurban ederdi.