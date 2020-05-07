Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala vatandaşlar şimdiden Kurban Bayramı'nı bekliyor. Kurban Bayramı'na yönelik sorgulamalar hız kazandı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı’nın tarihi için araştırma yapan vatandaşlar, Diyanet'in tarih bilgisini sorguluyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman?
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Bu yıl Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağını merak eden vatandaşlar, 2020 Kurban Bayramı hakkında internette araştırma yapmaya başladı. Kurban Bayramı tatil planlarını şimdiden ayarlamak isteyen kişiler, özellikle 'Kurban Bayramı ne zaman?' ve 'Kurban Bayramı tatili kaç gün?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı hakkında merak edilenler...
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Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri ise henüz belli değil.
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KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur. Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.