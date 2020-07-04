2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Yaklaşık 12 milyon emekliye, 2020 Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ile Emekli Sandığı emeklilerine bayramlarda verilen bin lira ikramiyenin Kurban Bayramı öncesi ne zaman hesaplara yatırılacağı, hak sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Temmuz ayına girmemizle beraber, emeklilere ödenecek olan 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi de milyonlarca vatandaşın gündemine gelmeye başladı. Kurban ve Ramazan bayramlarında geçen sene 1000'er lira olarak verilen ikramiyelere bu yıl da devam edildi. Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerini alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerini alacakları tarihi araştırıyorlar. İşte, konuya dair son gelişmeler...
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EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.
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Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarihe ilişkin net bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.