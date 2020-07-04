2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Temmuz ayına girmemizle beraber, emeklilere ödenecek olan 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi de milyonlarca vatandaşın gündemine gelmeye başladı. Kurban ve Ramazan bayramlarında geçen sene 1000'er lira olarak verilen ikramiyelere bu yıl da devam edildi. Ramazan Bayramı'nda ikramiyelerini alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerini alacakları tarihi araştırıyorlar. İşte, konuya dair son gelişmeler...