2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi miktarı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Yaklaşan bayram öncesi 2020 Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih gündemdeki yerini almaya başladı. Hükümet tarafından her yıl dini bayramlarda emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri 1000 TL olarak tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılıyor. Bu yıl 31 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı dolayısıyla bayram ikramiyelerinin ilerleyen günlerde ödenmesi tahmin ediliyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili ayrıntılar.
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Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ödeneceği tarihi bekleyenlerin gözü yapılacak olan son dakika açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda koronavirüsü önlemleri nedeniyle bayram ikramiyeleri erken ödenmişti. Ancak Kurban Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz’a denk geliyor. Emeklilere Kurban Bayramı’nda da ikramiye verilecek. Bu ikramiye her yıl bayramdan önce veriliyor. Emeklilere ödenen ikramiyelerin Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi bekleniliyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri öne çekilmişti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini duyurmuştu.
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Bakan Selçuk açıklamasında, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullanmıştı.
Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz’da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.