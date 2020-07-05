2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi miktarı

Bakan Selçuk açıklamasında, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullanmıştı.



Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.