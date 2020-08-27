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Hürriyet
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Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 08:07 | 

2020 KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

KPSS lisans oturumlarının başlamasına sayılı gün kaldı, gözler sınav yerleri bilgisine çevrildi. ÖSYM Başkanlığınca, KPSS lisans düzeyi oturumları 6 Eylül’de gerçekleşecek. Sınav için hazırlıklarını sürdüren memur adayları bir yandan da KPSS sınavına girecekleri yerin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, 2020 KPSS sınav yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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Adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandıktan sonra KPSS sınav giriş belgeleri erişime açılacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecekler. Adayların sınav anında bulundurması zorunlu olan KPSS sınav giriş belgelerinin 7 ila 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor.

2KPSS LİSANS TAKVİMİ
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KPSS LİSANS TAKVİMİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

3KPSS LİSANS SONUÇLARI TARİHLERİ
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KPSS LİSANS SONUÇLARI TARİHLERİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

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