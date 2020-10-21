2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 KPSS sonuç tarihinin ÖSYM duyurdu
KPSS sınav sonuçları adaylar tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Memur adaylarının katılım sağladığı 2020 KPSS sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Adaylar eylül ayında girdikleri KPSS sınavının sonucunu online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. 2020 KPSS sonuçları takvime göre ekim ayı içerisinde ilan edilecek. Peki, KPSS 2020 sonuçları ne zaman, ekimin kaçında açıklanacak? İşte 2020 KPSS sonuç tarihi...
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Lisans KPSS sonuçları için geri sayım devam ediyor. Binlerce memur adayının büyük umutlarla girdiği ve aylardır hazırlandığı KPSS lisans sınavının sonuçları ekim ayı içerisinde adaylarla paylaşılacak. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2020 takvimine göre KPSS lisans sonuç tarihi
ÖSYM’nin bu yılki takvimine göre, 2020 KPSS sonuçları 23 Ekim tarihinde AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri sisteme girerek KPSS sonucunu görüntüleyebilecek.
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KPSS LİSANS SONUÇLARI DAHA ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?
ÖSYM, bu yıl gerçekleştirdiği bazı sınavların sonuçlarını beklenen tarihten önce açıklamıştı. KPSS lisans sonuçları da ÖSYM’nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.
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KPSS SONUÇLARI İÇİN İSTENİLEN BİLGİLER
ÖSYM'nin gerçekleştirdiği tüm sınavın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyuruluyor. KPSS lisans sınavına katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.
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DİĞER KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?
Lisans oturumları için bekleyiş sürerken diğer KPSS sınavları için de hazırlıklar devam ediyor. Peki, KPSS önlisans, ortaöğretim ve KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı ne zaman?
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KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN UYGULANACAK?
21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınan KPSS Önlisans başvuruları sonrasında sınav 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
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KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN UYGULANACAK?
15-30 Eylül 2020 tarihlerinde başvuruları tamamlanan KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
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KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK, SINAV HANGİ TARİHTE?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavının başvuru işlemleri 6-16 Kasım 2020 tarihlerinde alınacak. Sınav ise 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.