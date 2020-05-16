2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? Lise KPSS başvurusu ne zaman?

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) ne zaman yapılacağı oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok sınavın tarihinde değişiklik olması bu kez gözleri KPSS Ortaöğretim sınavına çevirdi. Peki, lise KPSS başvurusu ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?



