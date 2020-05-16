2020 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? Lise KPSS başvurusu ne zaman?
KPSS 2020 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) Ortaöğretim başvuruları bu kapsamda sınava hazırlanan adaylar tarafından sorgulanıyor. Güncellenen ÖSYM takvimi ile birlikte söz konusu KPSS başvuru tarihleri netleşti. Gözler şimdi ortaöğretim KPSS başvuru takviminde. Peki, Lise KPSS 2020 başvurusu ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte, detaylar.
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1
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Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, en çok merak edilen konulardan biri de ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) ne zaman yapılacağı oldu. Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok sınavın tarihinde değişiklik olması bu kez gözleri KPSS Ortaöğretim sınavına çevirdi. Peki, lise KPSS başvurusu ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?
2
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BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde KPSS başvuru tarihleri de açıklandı. Memur olmak isteyen adayların kurum tarafından belirtilen tarihler aralığında, yayınlanacak olan başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre işlemlerini yapmaları gerekiyor.
3
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KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
4
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Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
5
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Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.