2020 KPSS lise sınavı ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim takvimi

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu hususta bilgiler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.