2020 KPSS lise sınavı ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de KPSS Lisans sınavı tamamlanmış ve sonuçları erişime açılmıştı. Bu gelişmelerin ardından geriye sadece lise mezunlarını ilgilendiren Ortaöğretim KPSS oturumu kaldı. Peki, 2020 KPSS lise sınavı ne zaman?
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KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Günler öncesinden başvurularını yaparak sınav ücretlerini ilgili bankalara yatıran binlerce lise mezunu memur adayı, Ortaöğretim KPSS sınavının tarihine yoğunlaştı. İşte, lise KPSS sınav tarihi...
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SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu hususta bilgiler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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KPSS TAKVİMİ
ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.