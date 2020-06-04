Gündem Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 15:43 , 04 Haziran 2020 - 15:44

2020 KPSS lise başvurusu ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman?

Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran ortaöğretim mezunu vatandaşlar, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını ve söz konusu sınav için başvurularının ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2020 KPSS lise başvurusu ne zaman?