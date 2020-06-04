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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 15:43,

2020 KPSS lise başvurusu ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman?

Devlet memuru olarak kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışma hayali kuran ortaöğretim mezunu vatandaşlar, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını ve söz konusu sınav için başvurularının ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. Peki, 2020 KPSS lise başvurusu ne zaman?

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Ortaöğretim (lise) mezunlarına yönelik düzenlenecek olan 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı, söz konusu sınava katılmayı planlayan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Lise mezunu vatandaşların katılacağı 2020 KPSS Ortaöğretim sınavı için başvuru tarihinin ne zaman olacağı da sorgulanıyor. İşte, 2020 KPSS lise sınavı hakkında ayrıntılar...

2BAŞVURU TAKVİMİ
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BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

3KPSS NE ZAMAN
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KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

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