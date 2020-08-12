2020 KPSS lisans sınav yerleri ne zaman belli olur?

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...