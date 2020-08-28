2020 KPSS lisans sınav yerleri açıklandı - ÖSYM.gov.tr AİS ekranı sınav giriş belgesi alma ekranı
KPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin yaptığı son dakika duyurunun ardından erişime açıldı. ‘2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları sınavına katılım sağlayacak olan adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile KPSS lisans sınav giriş belgelerini alabilecekler. İşte, 2020 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve 2020 KPSS sınav yerleriyle ilgili detaylar.
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ÖSYM KPSS lisans sınavıyla ilgili son dakika gelişmesini duyurdu. ÖSYM’nin resmi sayfasından yapılan duyuruda ‘2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı’ ifadelerine yer verildi. ÖSYM Başkanlığınca, KPSS lisans düzeyi oturumları 6 Eylül’de gerçekleşecek. İşte ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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KPSS LİSANS TAKVİMİ
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.
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KPSS LİSANS SONUÇLARI TARİHLERİ
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020