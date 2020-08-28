MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2020 KPSS lisans sınav yerleri açıklandı - ÖSYM.gov.tr AİS ekranı sınav giriş belgesi alma ekranı
GeriGündem 2020 KPSS lisans sınav yerleri açıklandı - ÖSYM.gov.tr AİS ekranı sınav giriş belgesi alma ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 02:08 | 

2020 KPSS lisans sınav yerleri açıklandı - ÖSYM.gov.tr AİS ekranı sınav giriş belgesi alma ekranı

KPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin yaptığı son dakika duyurunun ardından erişime açıldı. ‘2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları sınavına katılım sağlayacak olan adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile KPSS lisans sınav giriş belgelerini alabilecekler. İşte, 2020 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve 2020 KPSS sınav yerleriyle ilgili detaylar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ÖSYM KPSS lisans sınavıyla ilgili son dakika gelişmesini duyurdu. ÖSYM’nin resmi sayfasından yapılan duyuruda ‘2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı’ ifadelerine yer verildi. ÖSYM Başkanlığınca, KPSS lisans düzeyi oturumları 6 Eylül’de gerçekleşecek. İşte ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

2
Abone Olgoogle-news

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

3KPSS LİSANS TAKVİMİ
Abone Olgoogle-news

KPSS LİSANS TAKVİMİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

4KPSS LİSANS SONUÇLARI TARİHLERİ
Abone Olgoogle-news

KPSS LİSANS SONUÇLARI TARİHLERİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi