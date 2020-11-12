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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 16:36 | 

2020 KPSS DHBT oturumu ne zaman? İşte tüm ayrıntılar

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları devam ediyor. Sınav için 6 Kasım'da alınmaya başlayan başvurular, 16 Kasım'da sona erecek. Adayların, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmaları gerekecek. Peki, 2020 KPSS DHBT oturumu ne zaman?

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1
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020-KPSS DHBT 27 Aralık'ta uygulanacak. 6 Kasım 2020de başlayan başvuru sürecinin bitmesinin ardından sınav tarihi, adaylarca araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2
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Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için ilgili merkezlere gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekecek.

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Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

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