2020 KPSS başvuruları ne zaman bitecek? KPSS başvuru tarihleri ve kılavuz bilgileri

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL



KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL



ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL



30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde2020-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geçbaşvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredikartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.



Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.