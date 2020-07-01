2020 KPSS başvuruları ne zaman bitecek? KPSS başvuru tarihleri ve kılavuz bilgileri
KPSS 2020 başvuruları ne zaman? ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamayla KPSS lisans başvuru işlemleri başlatıldı. KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kamu memuru adayları başvuru ücretlerini yatırarak, başvuru işlemlerini AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden tamamlayacaklar. KPSS başvuruları temmuz ayında sona erecek. İşte, 2020 KPSS başvuru tarihleri ve ayrıntılar.
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1
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2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuruları 30 Haziran tarihinde başlatıldı. KPSS sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacak. KPSS başvuruları 13 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanacak. İşte, ayrıntılar.
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KPSS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
2020 KPSS başvuruları 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek.
Başvuru işlemleri adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile yapılacak. KPSS ücret ödeme için ise son gün 14 Temmuz 2020 olarak belirlendi.
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BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde2020-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geçbaşvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredikartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Yurt dışından sınava başvuran adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
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Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.