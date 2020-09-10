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Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 13:41 | 

2020 KPSS alan sınavları ne zaman? İşte sınav tarihleri!

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'nın tamamlanmasının ardından KPSS lisans alan bilgisi oturumlarının hangi tarihte yapılacağı, söz konusu sınava girmek için başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 KPSS alan sınavları ne zaman?

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KPSS'de Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte, gözler bu kez KPSS alan bilgisi sınavlarına çevrildi. Memur adaylarının katılım sağlayacağı KPSS alan sınavlarının hangi tarihte yapılacağı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı KPSS alan sınav tarihleri...

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2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

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