2020 KPSS alan sınavları ne zaman? İşte sınav tarihleri!

KPSS'de Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte, gözler bu kez KPSS alan bilgisi sınavlarına çevrildi. Memur adaylarının katılım sağlayacağı KPSS alan sınavlarının hangi tarihte yapılacağı yoğun şekilde araştırılıyor. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı KPSS alan sınav tarihleri...