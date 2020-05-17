2020 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Kadir Gecesi, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hasretle beklediÄŸi bir gÃ¼n. Dua ve ibadetlerle bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ geÃ§irmek isteyen milyonlarca vatandaÅŸ, 2020 Kadir Gecesi'nin hangi gÃ¼ne denk geldiÄŸini araÅŸtÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte, 2020 Kadir Gecesi hakkÄ±nda merak edilenler...