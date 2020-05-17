2020 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Rahmet ve maÄŸfiret ayÄ± Ramazan'Ä±n son gÃ¼nleri yaklaÅŸÄ±rken, 'Bin Aydan Daha HayÄ±rlÄ±' olarak tanÄ±mlanan Kadir Gecesi'nin tarihine yÃ¶nelik araÅŸtÄ±rmalar da hÄ±z kazandÄ±. Her yÄ±l Ramazan'Ä±n 27. gecesi camilerde dua ve ibadetlerle ihya edilen Kadir Gecesi, bu yÄ±l koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde geÃ§ecek. Evlerinde Kadir Gecesi'nin manevi hazzÄ±nÄ± yaÅŸamak isteyen vatandaÅŸlar Diyanet'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± tarihi sorguluyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? 2020 Kadir Gecesi hangi gÃ¼n?
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Kadir Gecesi, her yÄ±l olduÄŸu gibi bu yÄ±l da MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n hasretle beklediÄŸi bir gÃ¼n. Dua ve ibadetlerle bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ geÃ§irmek isteyen milyonlarca vatandaÅŸ, 2020 Kadir Gecesi'nin hangi gÃ¼ne denk geldiÄŸini araÅŸtÄ±rÄ±yor. Ä°ÅŸte, 2020 Kadir Gecesi hakkÄ±nda merak edilenler...
2
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Bu yÄ±l on bir ayÄ±n sultanÄ± ramazan ayÄ± 24 Nisan'da baÅŸladÄ±. Bu ay iÃ§erisinde Kadir Gecesi de bulunuyor.Â Kurâ€™Ã¢n-Ä± KerÃ®mâ€™in indirildiÄŸi Kadir Gecesi'nde MÃ¼slÃ¼manlar bolca ibadet ediyorlar.Â
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Her yÄ±l Ramazan ayÄ± iÃ§erisinde kutlanan Kadir Gecesi Kur'an'Ä±n, Allah tarafÄ±ndan Cebrail aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Hz.Muhammed'e vahedilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± gece olarak biliniyor.
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Ramazan ayÄ±nÄ±n 27. gecesi Ä°slam Ã¢leminde Kadir Gecesi olarak bilinir ve kutlanÄ±r.
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Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± 2020 yÄ±lÄ± dini gÃ¼nler takvimine gÃ¶re Ä°slam aleminin en kutsal gecesi olan Kadir Gecesi bu yÄ±l, 19 MayÄ±s 2020 tarihinde idrak edilecek.