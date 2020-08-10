2020 İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman?

İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında kamu kurumlarına 2020 işçi alımının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Özellikle MEB'e bağlı okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, TYP kapsamında 2020 MEB İŞKUR alımının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara TYP kapasamında personel alımları gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda TYP kapsamında binlerce işçi alımı yapılmıştı. İşte, 2020 İŞKUR TYP başvuru süreci hakkında merak edilenler...
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TYP alımı iş ilanları güncel olarak İŞKUR tarafından yayımlanıyor. MEB tarafından güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımı yapılacak.
Başvurular 11 Ağustos’a kadar devam edecek. TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir.
Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor. MEB TYP alımlarında son başvuru tarihi 11 Ağustos.