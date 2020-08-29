2020 İOKBS yerleri MEB tarafından açıklandı - MEB.gov.tr bursluluk sınavı giriş belgesi görüntüleme ekranı
2020 İOKBS yerleri gündemde yer alırken sınav yerleriyle ilgili son dakika gelişme yaşandı. Bursluluk sınavına kısa bir süre kala sınav giriş belgesi için beklenen duyuru geldi. 2020 İOKBS yerleri MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayınlandı. 5 Eylül 2020 tarihinde düzenlenecek olan İOKBS'ye katılacak olan öğrenciler, bursluluk sınavı yerlerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecekler. İşte, 2020 MEB.gov.tr bursluluk sınavı yerleri sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Her yıl MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. Söz konusu sınava kısa süre kala Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. 2020 Bursluluk sınavı yerleri bakanlığın internet sitesinden ilan edildi. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların katılım sağlayacağı İOKBS sınavı giriş yerleri, http://www.meb.gov.tr/ adresinden öğrenilecek.
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BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI
2020 Bursluluk sınavı giriş belgesi www.meb.gov.tr internet adresin ilan edildi. Öğrenci T.C kimlik numarası ve doğum yılı bilgileri girilerek sınav yerleri öğrenilecek.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler katılabiliyor. Bu sınava girecek öğrenciler de sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.
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Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."