2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

Ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2020 etabı için tarih araştırmaları hız kazandı. Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan sınav corona virüsüne karşı alınan önlemler neticesinde ertelenmişti. İşte, 2020 İOKBS bursluluk sınavı hakkında ayrıntılar...