Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ertelendiğini açıkladı. Sınavda ter dökecek binlerce öğrenci ve ailesi şimdi 2020 İOKBS'nin yeni tarihini araştırıyor. Peki, 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?
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Ortaokulların 5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıflarına yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2020 etabı için tarih araştırmaları hız kazandı. Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan sınav corona virüsüne karşı alınan önlemler neticesinde ertelenmişti. İşte, 2020 İOKBS bursluluk sınavı hakkında ayrıntılar...
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Mİlli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'de gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." denildi.
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Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.