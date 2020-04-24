2020 imsakiye: Gaziantep’te iftara ne kadar kaldı? Gaziantep iftar ve sahur saatleri
2020 imsakiye takvimi yurt genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de ilgi görüyor. Erken saatlerden itibaren iftar heyecanı yaşayan Gaziantep’teki vatandaşlar, iftara ne kadar kaldığını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiye bilgilerini inceliyor. Gaziantep’te sahur ve iftar saatleri Ramazan boyunca birkaç dakika farlılık gösterecek. Peki, Gaziantep’te ilk iftar saat kaçta? İşte Gaziantep iftar ve sahur saatleri
Dünya ve Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Mübarek Ramazan ayını Güney Doğu Anadolu Bölgesi şehri Gaziantep'te karşılayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 imsakiye takvimiyle bu yılın ilk iftar saatini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Gaziantep'te ilk iftara ne kadar kaldı? Gaziantep'te ilk iftar saat kaçta yapılacak?
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|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:09
|19:20
|20:42*
|2
|25.04.2020
|04:08
|19:21
|20:43
|3
|26.04.2020
|04:06
|19:22
|20:44
|4
|27.04.2020
|04:05
|19:23
|20:46
|5
|28.04.2020
|04:03
|19:24
|20:47
|6
|29.04.2020
|04:02
|19:25
|20:48
|7
|30.04.2020
|04:00
|19:25
|20:49
|8
|01.05.2020
|03:59
|19:26
|20:51
|9
|02.05.2020
|03:57
|19:27
|20:52
|10
|03.05.2020
|03:56
|19:28
|20:53
|11
|04.05.2020
|03:54
|19:29
|20:54
|12
|05.05.2020
|03:53
|19:30
|20:56
|13
|06.05.2020
|03:51
|19:31
|20:57
|14
|07.05.2020
|03:50
|19:32
|20:58
|15
|08.05.2020
|03:48
|19:33
|20:59
|16
|09.05.2020
|03:47
|19:33
|21:01
|17
|10.05.2020
|03:46
|19:34
|21:02
|18
|11.05.2020
|03:44
|19:35
|21:03
|19
|12.05.2020
|03:43
|19:36
|21:04
|20
|13.05.2020
|03:42
|19:37
|21:06
|21
|14.05.2020
|03:40
|19:38
|21:07
|22
|15.05.2020
|03:39
|19:39
|21:08
|23
|16.05.2020
|03:38
|19:39
|21:09
|24
|17.05.2020
|03:37
|19:40
|21:10
|25
|18.05.2020
|03:36
|19:41
|21:12
|26
|19.05.2020
|03:34
|19:42
|21:13**
|27
|20.05.2020
|03:33
|19:43
|21:14
|28
|21.05.2020
|03:32
|19:43
|21:15