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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 12:22,

2020 imsakiye: Gaziantep’te iftara ne kadar kaldı? Gaziantep iftar ve sahur saatleri

2020 imsakiye takvimi yurt genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de ilgi görüyor. Erken saatlerden itibaren iftar heyecanı yaşayan Gaziantep’teki vatandaşlar, iftara ne kadar kaldığını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiye bilgilerini inceliyor. Gaziantep’te sahur ve iftar saatleri Ramazan boyunca birkaç dakika farlılık gösterecek. Peki, Gaziantep’te ilk iftar saat kaçta? İşte Gaziantep iftar ve sahur saatleri

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Dünya ve Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Mübarek Ramazan ayını Güney Doğu Anadolu Bölgesi şehri Gaziantep'te karşılayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 imsakiye takvimiyle bu yılın ilk iftar saatini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Gaziantep'te ilk iftara ne kadar kaldı? Gaziantep'te ilk iftar saat kaçta yapılacak?

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GAZİANTEP RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:0919:2020:42*
225.04.202004:0819:2120:43
326.04.202004:0619:2220:44
427.04.202004:0519:2320:46
528.04.202004:0319:2420:47
629.04.202004:0219:2520:48
730.04.202004:0019:2520:49
801.05.202003:5919:2620:51
902.05.202003:5719:2720:52
1003.05.202003:5619:2820:53
1104.05.202003:5419:2920:54
1205.05.202003:5319:3020:56
1306.05.202003:5119:3120:57
1407.05.202003:5019:3220:58
1508.05.202003:4819:3320:59
1609.05.202003:4719:3321:01
1710.05.202003:4619:3421:02
1811.05.202003:4419:3521:03
1912.05.202003:4319:3621:04
2013.05.202003:4219:3721:06
2114.05.202003:4019:3821:07
2215.05.202003:3919:3921:08
2316.05.202003:3819:3921:09
2417.05.202003:3719:4021:10
2518.05.202003:3619:4121:12
2619.05.202003:3419:4221:13**
2720.05.202003:3319:4321:14
2821.05.202003:3219:4321:15

3Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Ardından Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Filistin, Ürdün, Suriye, Somali, Libya, Cezayir'de de ramazan hilalinin gözlemlendiği ve ilk orucun cuma günü tutulacağı bildirildi.

Mısır ve Tunus da ramazan ayının cuma günü başlayacağını açıklamıştı.

Umman, Sudan ve Fas cumartesi başlıyor

Öte yandan Umman, Sudan ve Fas, ramazan ayının cumartesi başlayacağını duyurdu.

Umman Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hilalin görülmemesi nedeniyle ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği duyuruldu.

Sudan ve Fas dini otoriteleri de aynı şekilde hilalin görülememesinden ötürü cuma gününün şaban ayının son günü olduğunu ve ramazan ayının başlangıcının cumartesi olduğunu açıkladı.

Irak ve Lübnan'da farklılık var

Irak ve Lübnan'da ise ramazan ayının başlangıç tarihi konusunda iki farklı açıklama yapıldı.

Ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği ifade edildi.

Buna karşılık Irak Sünni Vakfı Başkanı Saad Kambeş, dün başkent Bağdat'taki İmam Azam Ebu Hanife Camisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının cuma günü başlayacağını duyurmuştu.

Lübnan'da da durum değişmedi.

Sünnileri temsil eden Lübnan Müftülüğünden daha önce yapılan yazılı açıklamada cuma gününün ramazan ayının ilk günü olacağı belirtilirken, Lübnan'daki Şiilerin dini mercisi konumundaki Yüksek Şii İslam Konseyi, ramazanın ilk gününün cumartesi olduğunu açıkladı.

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