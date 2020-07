2020 il il bayram namazı saatleri: Bayram namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa namaz vakitleri (31 Temmuz)

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı zamanı camiler ibadete kapatılmıştı. Kurban Bayramında kılınacak bayram namazı camilerde kılınabilecek. Peki bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?



Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namaz. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. İşte bayram namazının kılınış şekli



Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.



Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.



Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek.



1. Rekat



Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;



Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,



Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.



İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.



Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.



2. Rekat



İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.



Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,



Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,



Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.



Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.



Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.