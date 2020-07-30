2020 il il bayram namazı saatleri: Bayram namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Bursa namaz vakitleri (31 Temmuz)
'Bayram namaz saatleri' Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 81 ilde bayram namazı saatlerine göre camilere gidecek olan vatandaşlar, her ilde farklı saatlerde saf tutacak. 31 Temmuz cuma sabahı kılınacak Kurban Bayramı namazı için illerinde bayram namaz saatlerini merak eden, internette 'bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyorlar. Diyanet bilgisine göre, Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.19, İstanbul'da 06.33, İzmir ve Çanakkale'de 06.45 ve Iğdır'da 05.35'te kılınacak. İşte, Diyanet bilgisiyle tüm illerin 2020 Kurban Bayramı namazı saatleri...
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Arefe günü yarın kılınacak bayram namazı için, bayram namazı saatleri araştırması başladı. Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu bayram sosyal mesafe kuralları kapsamında gerçekleşecek olan bayram namazı, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle buruk geçen Ramazan Bayramı'nın ardından heyecanla bekleniyor.. Bayram namazı saatleri: Ankara'da 06.19, İstanbul'da 06.33, İzmir'de 06.45'da idrak edilecek. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve il il 2020 kurban bayramı namaz saatleri
Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala bayram sabahında camilerde bayram namazı kılacak vatandaşlar, illerindeki bayram namazı saatlerini internette araştırıyorlar. Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.19, İstanbul'da 06.33, İzmir ve Çanakkale'de 06.45 ve Iğdır'da 05.35'te kılınacak. İşte il il bayram namazı saatleri ve bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı
Koronavirüsü önlemleri nedeniyle geçtiğimiz şeker bayramında bayram namazı kılınamamıştı. Bu yüzden kurban bayramı'nda kılınacak bayram namazı heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar illerindeki bayram namazı saatlerini internetten araştırırken, Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerimiz için bayram namazı saatlerini açıkladı..
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Bu yıl 31 Temmuz sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;
Ankara bayram namazı saati: 06:19
Adana bayram namazı saati: 06:15
İstanbul bayram namazı saati: 06:33
İzmir bayram namazı saati: 06:45
Trabzon bayram namazı saati: 05:50
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İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
ADANA Kurban Bayramı namaz saati: 06:15
ADIYAMAN Kurban Bayramı namaz saati: 06:01
AFYONKARAHİSAR Kurban Bayramı namaz saati: 06:31
AĞRI Kurban Bayramı namaz saati: 05:39
AKSARAY Kurban Bayramı namaz saati: 06:17
AMASYA Kurban Bayramı namaz saati 06:06
ANKARA Kurban Bayramı namaz saati 06:19
ANTALYA Kurban Bayramı namaz saati 06:33
ARDAHAN Kurban Bayramı namaz saati 05:38
ARTVİN Kurban Bayramı namaz saati 05:41
AYDIN Kurban Bayramı namaz saati 06:43
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BALIKESİR Kurban Bayramı namaz saati 06:40
BARTIN Kurban Bayramı namaz saati 06:18
BATMAN Kurban Bayramı namaz saati 05:50
BAYBURT Kurban Bayramı namaz saati 05:49
BİLECİK Kurban Bayramı namaz saati 06:30
BİNGÖL Kurban Bayramı namaz saati 05:51
BİTLİS Kurban Bayramı namaz saati 05:45
BOLU Kurban Bayramı namaz saati 06:23
BURDUR Kurban Bayramı namaz saati 06:34
BURSA Kurban Bayramı namaz saati 06:34
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ÇANAKKALE Kurban Bayramı namaz saati 06:45
ÇANKIRI Kurban Bayramı namaz saati 06:15
ÇORUM Kurban Bayramı namaz saati 06:10
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DENİZLİ Kurban Bayramı namaz saati 06:38
DİYARBAKIR Kurban Bayramı namaz saati 05:53
DÜZCE Kurban Bayramı namaz saati 06:24
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EDİRNE Kurban Bayramı namaz saati 06:41
ELAZIĞ Kurban Bayramı namaz saati 05:56
ERZİNCAN Kurban Bayramı namaz saati 05:53
ERZURUM Kurban Bayramı namaz saati 05:46
ESKİŞEHİR Kurban Bayramı namaz saati 06:29
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GAZİANTEP Kurban Bayramı namaz saati 06:06
GİRESUN Kurban Bayramı namaz saati 05:55
GÜMÜŞHANE Kurban Bayramı namaz saati 05:52
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HAKKARİ Kurban Bayramı namaz saati 05:40
HATAY Kurban Bayramı namaz saati 06:13
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IĞDIR Kurban Bayramı namaz saati 05:35
ISPARTA Kurban Bayramı namaz saati 06:32
İSTANBUL Kurban Bayramı namaz saati 06:33
İZMİR Kurban Bayramı namaz saati 06:45
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KAHRAMANMARAŞ Kurban Bayramı namaz saati 06:07
KARABÜK Kurban Bayramı namaz saati 06:18
KARAMAN Kurban Bayramı namaz saati 06:23
KARS Kurban Bayramı namaz saati 05:37
KOCAELİ Kurban Bayramı namaz saati 06:29
KASTAMONU Kurban Bayramı namaz saati 06:13
KAYSERİ Kurban Bayramı namaz saati 06:11
KIRIKKALE Kurban Bayramı namaz saati 06:17
KIRKLARELİ Kurban Bayramı namaz saati 06:38
KIRŞEHİR Kurban Bayramı namaz saati 06:15
KİLİS Kurban Bayramı namaz saati 06:08
KONYA Kurban Bayramı namaz saati 06:24
KÜTAHYA Kurban Bayramı namaz saati 06:32
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MALATYA Kurban Bayramı namaz saati 06:00
MANİSA Kurban Bayramı namaz saati 06:43
MARDİN Kurban Bayramı namaz saati 05:52
MERSİN Kurban Bayramı namaz saati 06:18
MUĞLA Kurban Bayramı namaz saati 06:42
MUŞ Kurban Bayramı namaz saati 05:47
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NEVŞEHİR Kurban Bayramı namaz saati 06:14
NİĞDE Kurban Bayramı namaz saati 06:16
ORDU Kurban Bayramı namaz saati 05:57
OSMANİYE Kurban Bayramı namaz saati 06:11
RİZE Kurban Bayramı namaz saati 05:47
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SAKARYA Kurban Bayramı namaz saati 06:27
SAMSUN Kurban Bayramı namaz saati 06:03
SİİRT Kurban Bayramı namaz saati 05:47
SİNOP Kurban Bayramı namaz saati 06:06
SİVAS Kurban Bayramı namaz saati 06:03
ŞANLIURFA Kurban Bayramı namaz saati 06:00
ŞIRNAK Kurban Bayramı namaz saati 05:45
TEKİRDAĞ Kurban Bayramı namaz saati 06:39
TOKAT Kurban Bayramı namaz saati 06:04
TRABZON Kurban Bayramı namaz saati 05:50
TUNCELİ Kurban Bayramı namaz saati 05:54
UŞAK Kurban Bayramı namaz saati 06:35
VAN Kurban Bayramı namaz saati 05:40
YALOVA Kurban Bayramı namaz saati 06:32
ZONGULDAK Kurban Bayramı namaz saati 06:21
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı zamanı camiler ibadete kapatılmıştı. Kurban Bayramında kılınacak bayram namazı camilerde kılınabilecek. Peki bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?
Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namaz. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. İşte bayram namazının kılınış şekli
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek.
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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Kurban Bayramı öncesi 'Alo Fetva' günlük 1000 soruya cevap veriyor
İstanbul Müftülüğüne bağlı ''Alo Fetva'' hattında Kurban Bayramı öncesinde günlük yaklaşık 1000 soruya cevap veriliyor.
İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Alo Fetva'' hattının Kurban Bayramı boyunca da vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.
''Alo Fetva'' hattının hafta içi mesai saatleri içerisinde 5 gün hizmet verdiğini belirten Yıldız, "Kurban Bayramı öncesindeki yoğunluktan dolayı hafta sonu sadece merkezden hizmet vereceğiz. Ama bayram dışında 39 ilçede toplamda 260 din görevlisiyle hizmet veriyoruz." diye konuştu.
Kurban Bayramı nedeniyle ''Alo Fetva'' hattının yoğun olduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti:
"Görevlilerimiz, vatandaşların kurbanla ilgili sorularına Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun verdiği fetvalara göre cevap veriyor. Bugünlerde 'Alo Fetva' hattına en çok kurbanla ilgili sorular geliyor. Günlük ortalama 1000 soruya cevap veriyoruz. Mesela 'Kredi kartıyla kurbanlık satın alınması caiz mi?' gibi soruları sık alıyoruz."
Yıldız, "Alo Fetva" hattına kurbanla ilgili gelen diğer sorulardan bazılarını şöyle sıraladı:
"Kurbanlık hayvan tartıyla alınır mı?, Marketlerden kurbanlık satın alınır mı?, Kurban kesmek yerine sadaka verebilir miyiz?, Kurban kesmek için her türlü şartlarımız müsait olduğu halde bağış yapsak geçerli olur mu?, Kurbanlık hayvana adak ve akika kurbanı olarak da hisseye girebilir miyiz?, Ölmüş olan biri için kurban kesilmesi gerekir mi, kesilirse geçerli olur mu?, Çocuğumun keseceği kurban için maddi katkı yapsam elde edeceği sevabı eksilir mi?, Ortaklardan biri haram kazancı ile katılırsa kurbanımız geçerli olur mu?, Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi? gibi hattımıza gelen soruları görevlilerimiz cevaplıyor."