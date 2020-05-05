Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından sınava ilişkin pek çok ayrıntı merak konusu oldu. Yüz binlerce öğrenci sınava girecekleri okul ve salon bilgilerinin yer alacağı sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2020 YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'nun ardından YKS'nin 27-28 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin üzerine gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava henüz bi aydan uzun bir süre olmasına rağmen araştırmalarına hız veren üniversiteli adayları konuya dair bilgi almak istiyor. İşte, 2020 YKS süreci hakkında tüm ayrıntılar...
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YKS'DE BARAJ DÜŞTÜ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27-28 Haziran’da yapılacağı açıklamasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’tan öğrencilere sevindirici haberler geldi.
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Başkan Saraç, bu seneye mahsus olmak üzere TYT sınavının 135 dakikadan 165 dakikaya çıkarıldığını ve lisans programları için uygulanan 180 baraj puanının 170’e çekildiğini açıkladı. YÖK Başkanı, twitter hesabından yaptığı açıklamada kısaca şunları kaydetti:
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SINAVA EK SÜRE
“YKS’nin ilk olarak belirlenen tarihinden bir hafta sonra, yani 27-28 Haziran’da sınav yapılacaktır. Bu yıl sınava girecek öğrencilerimiz daha az konudan sorumlu olacaktır. YKS’de öğrencilerimiz lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulacaktır. Bu durum yalnızca bu yıla mahsustur. Bunun yanı sıra sadece bu sene sınava girecek adaylar için uygulanacak iki kararı daha açıklamak icap etmektedir. TYT sınavında geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl 30 dakika daha ilave süre ile 165 dakikaya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da 170’e çekilmiştir. Bu kararla birlikte, geçtiğimiz yılki verilere göre 112 ila 195 bin ilave aday öğrencimizin lisans programlarına yerleştirilecekleri tahmin edilmektedir.”
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SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
27-28 Haziran'da yapılacak YKS'nin oturumları için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.
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Söz konusu sınavlar için belgelerin sınavdan birkaç hafta önce erişime açılması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.