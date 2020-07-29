2020 Gadir Hum Bayramı ne zaman? İşte tarih bilgisi
Hazreti Muhammed'in hicretin 10. yılında veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, ülkemizde Adana, Mersin ve Hatay başta olmak üzere kutlanıyor. Bu özel günün 2020'de ne zaman kutlanacağı vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, 2020 Gadir Hum Bayramı ne zaman?
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1
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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor. İşte, 2020 Gadir Hum Bayramı tarihi...
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Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Zilhicce ayının 18'nci gününde kutlanıyor. Bu özel gün bu yıl 8 Ağustos 2020 tarihine denk geliyor.