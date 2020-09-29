2020 Eylül ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi: İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.