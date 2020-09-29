2020 Eylül ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi: İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşının ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Söz konusu haktan yararlanan binlerce vatandaş, eylül ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. Ödemelerine odaklanan binlerce vatandaş, hesaplarına ödemenin yapılacağı tarihe odaklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada işsizlik maaşı ödemelerini ekim başında yapılacağını bildirdi. İşte, eylül ayı işsizlik maaşı ödeme tarihi
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İşsiz kalan vatandaşlar için verilen işsizlik ödeneğinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. işsizlik ödeneği ödemesi için araştırmalarına hız veren vatandaşlar, resmi kurumlardan gelen açıklamaları bekliyor. İşte, 2020 Eylül ayı ödemeleri hakkında bilgi...
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İŞKUR, sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödeme yapıyor. İşsizlik ödeneği başvurularını yapan ve belirtilen şartları taşıyan adaylar her ay bu maaşı alıyorlar.
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İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
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ÖDEMELER NE ZAMAN?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.