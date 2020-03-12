2020 Emekli maaş promosyonları - İşte banka banka emekli maaşı taşıma ve promosyon detayları
Emekli vatandaşların uzun zamandır beklediği maaş promosyonlarında yapılan anlaşmaların ardından kampanya fiyatları belirlendi. Her bankanın düzenlediği farklı kampanyalar ile sunduğu emekli maaş promosyonlarında 2020 yılının ücretleri belirlendi. Emekli olan vatandaşlar merak ettiği sorular arasında yer alan, emekli promosyonu ne zaman yatar ve hangi tarihe kadar emekli maaşı promosyonu geçerli sorularının da cevapları açıklanmış oldu. Peki hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu yaptı? İşte banka banka emekli maaş promosyon detayları ve ayrı PTT emekli maaş promosyonu hakkında bilgiler
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Bankaların 2020 yılı için vereceği emekli promosyonu miktarları belirlendi. Alınan maaş oranına göre değişkenlik gösterecek olan emekli maaşı promosyonu, birçok banka tarafından belirlenerek kamuoyu ile paylaşıldı. Çeşitli kampanyalarla 450 lira ile 2 bin 250 lira arasında değişkenlik gösterecek olan emekli maaşı promosyonu, alınan maaş miktarına göre değişkenlik gösterecek. İşte, emekli maaşı promosyonu için Ziraat, Halk, Garanti ve İş Bankası ile birlikte TEB, Akbank, Finansbank ve diğer bankalar tarafından alınan ücret kararları ve promosyon bilgileri
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Bankaların 2020 yılı için vereceği emekli promosyonu miktarları belirlendi. Alınan maaş oranına göre değişkenlik gösterecek olan emekli maaşı promosyonu, birçok banka tarafından belirlenerek kamuoyu ile paylaşıldı. Çeşitli kampanyalarla 450 lira ile 2 bin 250 lira arasında değişkenlik gösterecek olan emekli maaşı promosyonu, alınan maaş miktarına göre değişkenlik gösterecek. İşte, emekli maaşı promosyonu için Ziraat, Halk, Garanti ve İş Bankası ile birlikte TEB, Akbank, Finansbank ve diğer bankalar tarafından alınan ücret kararları ve promosyon bilgileri
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13 milyon emeklinin merakla beklediği gelişmelerden biri olan emekli maaş promosyonları hemen hemen tüm bankalar tarafından açıklandı. Bankaların hazırladığı tüm emekli maaş promosyon bilgilerini haberimizde derledik. Peki 2020 yılında hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu teklifi hazırladı? Emekli maaş promosyonları ücretleri neler? İşte tüm bankaların hazırladığı emekli maaş promosyon teklifleri ve detaylar
Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların, bu yıl ne kadar olacağı merak konusuydu. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlendi. SGK ile Ziraat Bankası arasında gerçekleştirilen zam pazarlığı ardından yeni oran duyuruldu.
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AKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON KAMPANYASI
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 1.000 TL ye varan promosyon ! 02.03.2020 – 31.03.2020 tarihleri arasında SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank'a taşıyın, 750TL’ye varan promosyona ek 250 TL’ye varan ek promosyondan yararlanın. Ek promosyon ödeme detayları : Maaş Tutar Aralığı - SGK Promosyon Tutarı - Ek Promosyon Tutarı - Toplam Promosyon Tutarı0-1500 TL (1.500 TL hariç) 500 TL 200 TL 700 TL 1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) 625 TL 225 TL 850 TL2.500 TL ve üzeri 750 TL 250 TL 1.000 TL
Yeni emekli olacağım, maaşımı/ikramiye ödememi Akbank’tan nasıl alabilirim? Emekli Sandığı’ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi Akbank olarak belirtebilirsiniz. SSK veya Bağkur’dan emekli oluyorsanız, e-devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri’ne emeklilik başvurusunda bulunurken, dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini Akbank olarak belirtebilirsiniz. Emekli maaşınızı Akbank’a taşımak için; Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Akbank Şubesine gelerek emekli maaşınızı hemen Akbank’a taşıyabilirsiniz. PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle ya da Akbank İnternet’teki e-devlet yönlendirmesi aracılığıyla www.turkiye.gov.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresine girerek, banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz.Emekli maaşını Akbank’tan alanlara özel ayrıcalıklar Şubelerimizde öncelikli hizmet alırsınız Yurt çapındaki tüm bankaların ATM’lerinden ayda 2 kez ücretsiz para çekebilirsiniz ** Ücretsiz Havale gönderirsiniz ** Akbank İnternet ile EFT işlemlerinizi ücretsiz yaparsınız ** Hesap İşletim Ücreti ödemezsiniz ** İhtiyaç kredilerinde kefilsiz kullandırım, maaşını 3 ayda 1 alan emeklilerimize özel 3 ayda 1 ödemeli kredi seçeneklerinden yararlanırsınız Bireysel kredilerde çok özel indirimler ve avantajlı faiz oranlarından yararlanırsınız
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Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır. Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon kazanabilmek için; şubelerimizden veya alternatif kanallardan başvuruda bulunmanız ve maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alacağınıza ilişkin kampanya beyannamesini onaylamanız yeterli olacaktır. Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır. Bankamızdan birden fazla emekli maaş alan emeklilerimize, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır. 18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz; Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir. Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.
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Garanti bankası tarafından düzenlenen promosyon ise; Emeklilerimize 1.200 TL’ye varan promosyon Garanti BBVA’da! Yeni emeklilerin ilk maaşı promosyonuyla Garanti BBVA'da! Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan yeni protokol ile, emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA’dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alabilecek Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak. 1.000’e yakın Garanti BBVA şubesinden ve 5.200’ ü aşkın Garanti BBVA ATM’den emekli maaşınızı kolayca çekebilmeniz için, sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğramanız yeter. Garanti BBVA’lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA’ya taşıyabilecek.
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Halkbank emekli promosyon ödemeleri; Emekli Promosyon Ödemeleri Emekli promosyon ödemelerinden kimler faydalanabilir? Emekli maaşını Bankamız aracılığıyla alan veya maaşını Bankamıza transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaşını Bankamıza transfer edecek olan emeklilerin ilk maaşlarının Bankamıza yatması akabinde promosyon ödemesi yapılabilecektir. Ne kadar promosyon alacağım? 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır. Nasıl başvurabilirim? Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; tüm Halkbank şubelerimizden, Bank24 ATM’lerimizden, 0850 222 92 62 Halkbank emekli hattımızdan ve Halkbank İnternet Şubesi'nden yapabilirsiniz.
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ING BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON KAMPANYA AÇIKLAMASI ING Bank, 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Emekliliğin güzelliği bol vakit, ekstrası 2.550 TL promosyon! Talep Formu Maaşını ING’den alan emekliler, Turuncu Ekstra ile harcamaya başladığında 2.550 TL nakit promosyondan yararlanıyor! Emekli maaşını taşıyanlara, %0,79'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi ING'de! Üstelik, kredi tahsis ücreti yok! Üstelik tüm Türkiye’deki 50.000’den fazla ATM'yi kullanmak ücretsiz. Emekli Müşterilerimize Sunulan AyrıcalıklarTürkiye’deki tüm banka ATM’lerinden maaşınızı ücretsiz olarak çekebilirsiniz. Vadesiz mevduat hesaplarınız için hesap işletim ücreti ödemeden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Nakit ihtiyaçlarınız için size özel avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. ING Telefon Bankacılığı’ndan 7/24 hizmet alabilirsiniz. Üstelik, aradığınızda menüde hiç dolaşmadan, direkt size özel müşteri temsilcilerimizden hizmet alırsınız. Destek Hesap ile maaş gününüzü beklemeden, hesabınızda para olmasa bile nakit çekebilirsiniz. Özel asistan hizmeti ile 0212 328 28 28’i arayarak ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans imkânından faydalanabilirsiniz.
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İş Bankası’ndan Emekliye Promosyon Fırsatı! SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2020/2023 dönemi için 750 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor. Yurt genelinde sayısı 1.300’e yakın şube ve 6.500'ü aşkın Bankamatik aracılığı ile emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, en yakın İş Bankası şubesinden, İnternet Şubesi'nden ya da İşCep’ten emekli maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.
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QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.
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Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
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TEB, maaşı 999 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL’ye çıkıyor.
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Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak.
Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.
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Ziraat Bankası tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır. Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı; Şubelerimiz,İnternet Şubemiz,Ziraat Mobil,ATM'lerimiz,SMSMüşteri İletişim Merkezimizaracılığı ile yapabilirsiniz.