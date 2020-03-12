2020 Emekli maaş promosyonları - İşte banka banka emekli maaşı taşıma ve promosyon detayları



ING BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON KAMPANYA AÇIKLAMASI

ING Bank, 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Emekliliğin güzelliği bol vakit, ekstrası 2.550 TL promosyon!

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Maaşını ING’den alan emekliler, Turuncu Ekstra ile harcamaya başladığında 2.550 TL nakit promosyondan yararlanıyor!

Emekli maaşını taşıyanlara, %0,79'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi ING'de! Üstelik, kredi tahsis ücreti yok!

Üstelik tüm Türkiye’deki 50.000’den fazla ATM'yi kullanmak ücretsiz.

Emekli Müşterilerimize Sunulan AyrıcalıklarTürkiye’deki tüm banka ATM’lerinden maaşınızı ücretsiz olarak çekebilirsiniz. Vadesiz mevduat hesaplarınız için hesap işletim ücreti ödemeden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Nakit ihtiyaçlarınız için size özel avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. ING Telefon Bankacılığı’ndan 7/24 hizmet alabilirsiniz. Üstelik, aradığınızda menüde hiç dolaşmadan, direkt size özel müşteri temsilcilerimizden hizmet alırsınız.

Destek Hesap ile maaş gününüzü beklemeden, hesabınızda para olmasa bile nakit çekebilirsiniz.

Özel asistan hizmeti ile 0212 328 28 28’i arayarak ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans imkânından faydalanabilirsiniz.