2020 EKPSS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu!

EKPSS NE ZAMAN? EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10:15'te başlayacak.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda sınav ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:



Görme engelliler için grafik ve şekilli soruların sorulmamasına,



İsteyen görme engellilere büyük punto (16 veya 18 punto) ile basılmış soru kitapçığı verilmesi durumunda genel engelliler gibi testleri cevaplayabileceklerine,



İsteyen görme engellilere ise okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanarak, görme dezavantajlarının önüne geçilebileceğine ancak, bu durumda başkasının okuduğunu anlamanın güçlüğünden doğan bir dezavantaj olmaması için sınav süresinin 2/3’ü kadar ek süre verilmesine,



