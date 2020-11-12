2020 EKPSS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için tarih araştırmaları kasım ayı ile birlikte yoğunluk kazandı. Kamuya engelli memur istihdamı için yapılacak 2020 EKPSS'nin tarihi sorgulanıyor. Peki, EKPSS sınavı ne zaman?
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Engelli vatandaşlara yönelik düzenlenen EKPSS sınavının başvuruları uzun zaman önce tamamlanmıştı. Şimdi ise sınava hazırlanan adayların tarih araştırmaları yoğunluk kazandı. Öte yandan sınav giriş belgeleri de adayların erişimine açıldı. İşte, 'EKPSS sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı...
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EKPSS NE ZAMAN?
EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10:15'te başlayacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda sınav ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Görme engelliler için grafik ve şekilli soruların sorulmamasına,
İsteyen görme engellilere büyük punto (16 veya 18 punto) ile basılmış soru kitapçığı verilmesi durumunda genel engelliler gibi testleri cevaplayabileceklerine,
İsteyen görme engellilere ise okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanarak, görme dezavantajlarının önüne geçilebileceğine ancak, bu durumda başkasının okuduğunu anlamanın güçlüğünden doğan bir dezavantaj olmaması için sınav süresinin 2/3’ü kadar ek süre verilmesine,
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EKPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
EKPSS giriş belgesi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve sınav yerleri açıklandı. İşte o açıklama:
15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.