2020 EKPSS ne zaman? ÖSYM açıkladı: EKPSS tarihi yeniden belirlenecek!

Her yıl binlerce engelli vatandaşın kamuda istihdam umudu ile girdiği EKPSS'nin 2020 oturumu hakkında kritik bir karar alındı. Yakın zaman sonra başvuruları başlayacak sınav için erteleme kararının alındığı duyuruldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...