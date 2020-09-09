2020 EKPSS ne zaman? ÖSYM açıkladı: EKPSS tarihi yeniden belirlenecek!
ÖSYM'den 'EKPSS tarihi yeniden belirlenecek' kararı alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın uygulanma tarihinin yeniden belirleneceğini duyurdu. Engelli memur adayları şimdi EKPSS için belirlenen yeni tarihi sorguluyor. Peki, 2020 EKPSS ne zaman?
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Her yıl binlerce engelli vatandaşın kamuda istihdam umudu ile girdiği EKPSS'nin 2020 oturumu hakkında kritik bir karar alındı. Yakın zaman sonra başvuruları başlayacak sınav için erteleme kararının alındığı duyuruldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS'nin, Sağlık Bakanlığı "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi önerisi doğrultusunda, ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.
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Açıklamada, sınav için ek başvuru ile kuraya katılacak adayların müracaat tarihlerinin de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacağı kaydedildi.