2020 Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneğinde son durum
Eğitim ödeneğinin yatırılacağı tarih, öğretmenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Okullar açılmadan önce öğretmenlere verilen kırtasiye parası/eğitim ödeneği, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlenmişti. 21 Eylül Pazartesi, başlayan yüz yüze eğitimle, eğitim ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2020 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte, 20202 2021 eğitim ödeneğinde son durum bilgileri.
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1
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Eğitim ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih, okulların açılmasıyla beraber son açıklamalar ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl öğretmenlere verilen eğitim ödeneği ile ilgili MEB yazı gönderdi. Açıklamada 7 Eylül'den itibaren eğitim ödeneklerinin öğretmenlere verileceği bildirildi. İşte, detaylar.
2
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EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Eğitim ödenekleri merak konusu olurken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile yazı gönderildi. Gönderilen genelge ile öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden yatmaya başlayacağı bildirildi. Ödeneklerin yatıp yapmadığı banka hesapları üzerinden kontrol edilecek.
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EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak. Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılmıştı.
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EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?
Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.