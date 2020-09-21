MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2020 Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneğinde son durum
GeriGündem 2020 Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneğinde son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 23:58 | 

2020 Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneğinde son durum

Eğitim ödeneğinin yatırılacağı tarih, öğretmenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Okullar açılmadan önce öğretmenlere verilen kırtasiye parası/eğitim ödeneği, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlenmişti. 21 Eylül Pazartesi, başlayan yüz yüze eğitimle, eğitim ödeneğinin hesaplara yatırılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, 2020 eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte, 20202 2021 eğitim ödeneğinde son durum bilgileri.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Eğitim ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih, okulların açılmasıyla beraber son açıklamalar ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl öğretmenlere verilen eğitim ödeneği ile ilgili MEB yazı gönderdi. Açıklamada 7 Eylül'den itibaren eğitim ödeneklerinin öğretmenlere verileceği bildirildi. İşte, detaylar.

2EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK
Abone Olgoogle-news

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Eğitim ödenekleri merak konusu olurken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile yazı gönderildi. Gönderilen genelge ile öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden yatmaya başlayacağı bildirildi. Ödeneklerin yatıp yapmadığı banka hesapları üzerinden kontrol edilecek.

3EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR
Abone Olgoogle-news

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak. Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılmıştı.

4EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR
Abone Olgoogle-news

EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi