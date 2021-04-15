2020 DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada

DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimi içerisinde yer almıyor. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.



Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtlarıÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.



Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



