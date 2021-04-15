2020 DHBT sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamada
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için bekleyiş sona erdi. Sınava katılım sağlayan adaylar, şimdi ise sonuçlar için beklemede. İşte, KPSS DHBT sonuçlarına dair son bilgiler...
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SORULAR YAYIMLANDI
11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimi içerisinde yer almıyor. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtlarıÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.