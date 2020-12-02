2020 DHBT ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıklaması
DHBT sınav tarihi araştırılıyor. ÖSYM aralık ayındaki sınavları erteledi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Günler öncesinden DHBT için başvuru yapan adaylar da yeni sınav tarihini öğrenmek istiyor. Peki, 2020 DHBT ne zaman yapılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ÖSYM tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına atanmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı DHBT sınavı ertelendi. Söz konusu sınav için günlerdir hazırlık yapan binlerce aday, yeni sınav tarihini merak ediyor. İşte konuya dair ayrıntılar...
2
Abone Ol
ÖSYM'DEN ERTELEME AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."
Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.
3
Abone Ol
SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok. Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizdeyer vereceğiz.