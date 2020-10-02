25 Eylül tarihinde başlayan DGS tercih sürecinin sona ermesine kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sonuç tarihine çevrildi. Ön lisans programlarından mezun olan ve eğitimlerine dört yıllık lisans düzeyine tamamlamak isteyen adaylar, DGS tercihinde bulunuyor. Peki, 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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1
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Adaylar, DGS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. 2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt haklarıyalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.
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DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tercihler 2 Ekim’de sona erecek. Geçtiğimiz yıl 21-28 Ağustos tarihleri aralığında tercihlerin alınmasının ardından DGS tercih sonuçları 4 Eylül’de erişime açılmıştı.
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DGS YERLEŞTİRME SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER
Yerleştirme işlemi, adayların 2020-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2020-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2020-DGS puanındasayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
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Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.