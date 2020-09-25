2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman? Halis Aygün'nden açıklama

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili, 'Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.



Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yapacak adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzunu dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirecekler. DGS, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün ve açıköğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.