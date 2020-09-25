2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman? Halis Aygün'nden açıklama
2020 DGS tercih süreciyle ilgili son dakika açıklaması ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün, 9 Eylül'de sonuçları duyurulan DGS tercihlerinin tarihini duyurdu. Peki, 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS tercihleri ne zaman? İşte Halis Aygün'ün DGS tercihleri için yaptığı açıklama...
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DGS tercih tarihleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. DGS'ye giren adaylar heyecanla tercihleri beklemeye başladılar. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili, 'Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili, 'Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.' dedi.
Adaylar aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yapacak adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak DGS tercih kılavuzunu dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirecekler. DGS, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün ve açıköğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.
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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda yapacak. DGS tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak belirtilen tarih aralığında gerçekleştirebilecek.
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Yerleştirme işleminde 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.