2020 DGS tercih kılavuzu ve tercih detayı belli oldu! DGS tercihleri ne zaman bitecek?
DGS tercihleri ÖSYM tarafından başlatıldı. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada DGS tercih tarihleri ve tercih sürecinin nasıl işleyeceğine dair detaylar verildi. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, 2020 DGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların tercihleri alınmaya başlandı.2020 DGS tercih kılavuzuyla tercih sürecinin detayları paylaşıldı. Adaylar, belirtilen tarih aralıklarında DGS tercihinde bulunabilecek. Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor. Peki, DGS tercih başvuruları için son gün ne zaman? İşte 2020 DGS tercih kılavuzu ve detaylar...
2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir...
3
Abone Ol
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak elektronik ortamda yapacak. DGS tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebilecek. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak belirtilen tarih aralığında gerçekleştirebilecek.
Eylül’de başlayacağını belirterek, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.