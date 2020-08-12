2020 DGS sonuç tarihi: DGS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi
2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu söz konusu sınavın ardından, adayların yanıt aradığı konulardan oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Ağustos'ta düzenlenen 2020 DGS sınavının sonuç tarihi sınav takviminde belli oldu. Yapılan değerlendirme neticesinde, adaylar DGS sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntüleyecekler. İşte, DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ayrıntılar.
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Üniversitelerde 4 yıllık eğitime geçiş yapmak için adayların katılım sağladığı 2020 DGS sınavı sonrası, soru ve cevapların yüzde 10'luk kısmını kamuoyuna açıldı. ÖSYM, soruların tamamı ise adayların AİS girişi ile gerçekleşiyor. Söz konusu sınavda netlerini hesaplayan öğrenciler, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM'nin takvimine göre DGS sonuçları 9 Eylül'e açıklanacak.
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2020 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Buna göre, DGS sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.Öğrenciler, kimlik bilgileri ile sonuçları öğrenebilecek. Sonuçların ardından ise sıra tercih aşamasına gelecek.
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DGS SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM DGS sınavı soru ve cevap anahtarının erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM'den DGS soruları ve cevapları için şu duyuru yapıldı;
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.