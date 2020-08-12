Gündem Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 23:33 , 12 Ağustos 2020 - 23:33

2020 DGS sonuç tarihi: DGS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi

2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu söz konusu sınavın ardından, adayların yanıt aradığı konulardan oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Ağustos'ta düzenlenen 2020 DGS sınavının sonuç tarihi sınav takviminde belli oldu. Yapılan değerlendirme neticesinde, adaylar DGS sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntüleyecekler. İşte, DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ayrıntılar.