2020 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları ne zaman bitecek?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK? ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan sınavın başvuruları 9 Haziran’da başladı. Adaylar belirtilen tarihler aralığında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İnternet üzerinden yapılan işlemlerin yanı sıra sınav ücretinin de yatırılması gerekiyor.