2020 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), düzenlenecek 2020 Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) heyecanlı bekleyiş devam ederken, sınav başvuruları da geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Başvurularını tamamlayamayan adaylar DGS başvurularının son bulacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, 2020 DGS sınavı ne zaman? DGS başvuruları ne zaman bitecek?
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Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarını tamamlamaları için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Gözler şimdi başvuruların ardından sınavın yapılacağı tarihte. İşte, 2020 DGS hakkında merak edilenler...
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan sınavın başvuruları 9 Haziran’da başladı. Adaylar belirtilen tarihler aralığında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İnternet üzerinden yapılan işlemlerin yanı sıra sınav ücretinin de yatırılması gerekiyor.
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DGS başvuruları bu yıl 9 Haziran ve 17 Haziran aralığında yapılacak.
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DGS NE ZAMAN?
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.