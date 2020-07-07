Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2020 etabı için bekleyiş devam ediyor. Önlisans eğitimlerini lisans programlarına tamamlamak için DGS'ye katılım sağlayacak pek çok kişi, söz konusu sınavın bu yıl ne zaman organize edileceğini merak ediyor. Peki, 2020 DGS sınavı ne zaman?
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2020 DGS'nin ÖSYM tarafından ne zaman yapılacağı, binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yakın zaman önce başvuru süreci tamamlanan DGS'de şimdi sınav tarihi bekleniyor. İşte, 2020 DGS sınav takvimi...
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DGS SINAV TARİHİ
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
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DGS HAKKINDA
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.