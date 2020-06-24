2020 DGS ne zaman?

2020 DGS sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen üniversite öğrencileri DGS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyorlar. İşte, 2020 DGS takvimi...