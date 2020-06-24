Dikey Geçiş Sınavı (2020 DGS) için adayların geri sayımı sürmeye devam ediyor. Önlisans programlarından mezun olarak lisans eğitimine geçmek isteyen adaylar için düzenlenen DGS'ye bu yıl da binlerce aday katılım sağlayacak. Peki, 2020 DGS ne zaman?
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2020 DGS sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen üniversite öğrencileri DGS sınavı için hazırlıklarını sürdürüyorlar. İşte, 2020 DGS takvimi...
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2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
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DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. DGS geç başvuru ücreti 195,00 TL olacak.