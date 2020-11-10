2020 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihinde son gün...

DGS ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans mezunu öğrencilerin lisans programlarını girmek için beklediği DGS ek tercihleri ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonrası erişime açılacak. 30 tercih yapacak olan adayların yerleştirme sonuçlarının 11 Kasım'dan sonra erişime açılması bekleniyor. İşte, DGS ek tercihleriyle ilgili detaylar.