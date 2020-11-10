2020 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihinde son gün...
2020 DGS ek tercih sonuçları, tercih işlemlerinde son güne girilmesiyle gündeme geldi. 5-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan 2020-DGS Ek Yerleştirme tercihleri adayın T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak ÖSYM'nin AİS ekranından gerçekleşecek. 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmeyi bekleyen adaylar, üniversitelerin DGS kontenjanlarına yerleşmelerinin ardından kayıt işlemlerini tamamlayacak. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, DGS ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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1
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DGS ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans mezunu öğrencilerin lisans programlarını girmek için beklediği DGS ek tercihleri ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonrası erişime açılacak. 30 tercih yapacak olan adayların yerleştirme sonuçlarının 11 Kasım'dan sonra erişime açılması bekleniyor. İşte, DGS ek tercihleriyle ilgili detaylar.
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DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl DGS ek tercihleri 7 Ekim günü tamamlanmış, 10 Ekim tarihinde ise açıklanmıştı.
Sonuçların 11 Kasım'dan sonra yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından, kısa bir süre içinde adayların erişime açılacağı tahmin ediliyor.
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Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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DGS EK TERCİHLERİNDE SON GÜN
2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
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Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.