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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 21:24,

2020 DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuruları ne zaman alınacak?

İki yıllık önlisans eğitimlerini bölümleriyle alakalı dört yıllık lisans eğitimiyle tamamlamak isteyen öğrencilere yönelik ÖSYM tarafından düzenlenecek 2020-DGS için geri sayım başladı. Sınava girmek isteyen öğrenciler, haziran ayı ile birlikte DGS başvuru tarihini ve DGS'nin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, 2020 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? DGS ne zaman yapılacak?

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Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran on binlerce öğrencinin girdiği ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen DGS'nin 2020 etabı başvuruları için nefesler tutuldu. Adaylar şimdi DGS başvuruları için açıklanan tarihleri sorguluyor. İşte, 2020 DGS başvuru ve sınav takvimi...

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Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

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DGS başvuruları 9 Haziran ve 17 Haziran tarihleri aralığında yapılacak.

4DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK
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DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

DGS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile duyurulacak. Geçtiğimiz yıl adaylar 120 TL sınav ücreti yatırdılar. Geç başvuru ücreti ise 180 TL idi.

5DGSYE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR
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DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. 

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