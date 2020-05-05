Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran on binlerce öğrencinin girdiği ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen DGS'nin başvuruları için geri sayım başladı. Pek çok aday da sınava hazırlanırken bir yandan tarih araştırması yapıyor. Peki, 2020 DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS başvuruları ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2020 etabı için araştırmalar mayıs ayı ile birlikte hız kazandı. Başvuru tarihine odaklanan öğrenciler, konuya dair açıklama olup olmadığını kontrol ediyor. İşte '2020 DGS başvuru tarihi ne zaman?' sorusunun yanıtı...
2
Abone Ol
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak. Sınavın başvuru tarihi ise henüz belli olmadı. ÖSYM'den DGS başvuruları hakkında bir açıklama geldiği takdirde ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
DGS HAKKINDA
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.