2020 Dershaneler ne zaman açılacak? Dershanelerin yeni eğitim döneminde açılış tarihi bekleniyor
Dershaneler ne zaman açılacak 2020? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılış tarihiyle beraber dershanelerde de yeni dönemin başlayacağı tarih gündeme gelmeye başladı.Geçtiğimiz dönem pandemi nedeniyle okullarda olduğu gibi dershanelerde de yüzyüze eğitime ara verilmişti. Özel kurslarda ve dershanelerde eğitim öğretim sürecinin yeni dönemde ertelenip ertelenmeyeceğini merak eden veliler ve sınavlara hazırlanan öğrenciler son dakika resmi açıklamalara odaklandı. İşte, 2020 dershanelerin açılışıyla ilgili ayrıntılar.
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Milli Eğitim Bakanlığı 2020 2021 eğitim öğretim döneminde okulların açılış tarihi için 31 Ağustos tarihini işaret etmişti. Coronavirüs vaka sayısına göre okulların durumunun netleşeceği Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı. Dershanelerle ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. İşte, dershanelerin durumuyla ilgili detaylar.
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DERSHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı lise, ilkokul ve ortaokullarda okulların açılış tarihi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Selçuk net bir şey söylemenin zor olduğunu vurgulayarak, "Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım" dedi.
Dershanelerin durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BAKAN SELÇUK'TAN OKULLARIN AÇILIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakan Selçuk 31 Ağustos'ta okulların açılmasının planlandığını söyleyerek, şunları ifade etti;
Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemadan sokakta sporda sanatta vs okullarla ilgili tümüyle bir kısıtlamanın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp en sağlıklı kararı çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için veririz. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.
Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Birisi tamamen açık. Allah esirgesin diğeri kapalı.
1'i okullar açılıyor. Bizim için bir senaryo. Kısıtlamasız. Okulların temizliğine, öğretmenlerine, malzemeleri tam mı?
Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryosu. Peki okullar kapalı olursa bu çocukların eğitimi nasıl sürecek. Biz sadece online çalışmaktan söz etmiyoruz. Esaslı bir senaryo ve ciddi bir alt yapı gerektiriyor.Ben bu senaryolardan bahsettiğim de bir olasılıktan bahsediyorum. Fakat basına şöyle yansıyor. "Okullarda şöyle olacak." Hayır böyle olmayacak. Biz her şeye hazırız. Bize güvenin emin olun demek için söylüyoruz.
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3. sü şu; Bizim belirli günlerde okulları açıp, mesela diyorum pazartesi salı günü okulları açtık. 1 sınıfın yarısı okula geldi. Çarşamba günü okulu temizledik perşembe cuma sınıfın diğer yarısı geldi. Cumartesi de sınav grupları ayrıca geldiler. Pazar günü okulu temizledik. pazartesi günü devir daim tekrar başladı. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.. Bu da 4. senaryo. Ola ki 3-5 ilde problem var. Türkiye'nin geri kalanında yok. O zaman o illere özel uygulama yapılır.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların gerekli hazırlıklar yapılarak açılacağını, öğrencilerin güvende olacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "okulların açılıp açılmayacağını" sorduğunu aktardı.
Bu durumun, anne-baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik halinin yansıması olduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:"Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla meraklarımızla belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi 'Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?" olmalı.
O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz; okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar."