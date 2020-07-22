2020 bursluluk sınavı ne zaman? MEB tarih verdi!

MEB tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavın 2020'de ne zaman uygulanacağı, yeni eğitim dönemine kısa bir süre kala araştırılan konu oldu. Eğitimleri boyunca maddi destek almak isteyen öğrenciler, konuya dair sorgulamalarına hız verdi. Peki, 2020 bursluluk sınavı ne zaman?
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) yapılacağı tarih, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Eski adı Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) olan İOKBS'nin 2020 etabına katılım sağlamak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihi sorguluyor. İşte, 2020 bursluluk sınav tarihi...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.
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Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
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MÜFREDATTA NE OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."