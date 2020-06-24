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Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 09:36,

2020 Bursluluk sınavı ne zaman? MEB tarih bilgisini paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan, eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak gerçekleştirilen sınavın 2020 etabının tarihi araştırılıyor. Peki, 2020 Bursluluk sınavı ne zaman?

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Binlerce öğrencinin eğitim hayatları boyunca maddi destek alabilmek için katılım sağlayacağı bursluluk sınavı, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavın kesin tarihi adaylar ve aileleri tarafından sorgulanıyor. İşte, 2020 İOKBS sınavı hakkında ayrıntılar...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Haziran'da yapılacağı ilan edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül'e ertelendiğini bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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